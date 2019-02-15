Perşembelerin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümüyle yine Perşembe akşamına damga vurdu!

Herkesin ama en önemlisi de Hünkar'ın bile Sait'i öldürdüğünü düşündüğü Demir Yaman ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova 20. bölüm izle

Kendisinden şüphe duyan annesi ile aynı evde yaşamaya devam edecek mi? Hayattaki en büyük düşmanı tarafından kurtarılmış olmayı hazmedebilecek mi? Demir Yaman'ın Çukurova hikayesi nasıl devam edecek?

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #BenimSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova 20. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle! Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de!