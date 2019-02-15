Haberler > Günaydın Haberleri > Perşembelerin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

Perşembelerin galibi ! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %14,73 izlenme oranı ve %32,03 izlenme payı, AB’de %11,32 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı ve 20+ABC1’de %13,38 izlenme oranı ve %28,69 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin bölüm etiketi #BenimSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ atv’de!

Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:33
Perşembelerin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' son bölümüyle yine Perşembe akşamına damga vurdu!

Herkesin ama en önemlisi de Hünkar'ın bile Sait'i öldürdüğünü düşündüğü Demir Yaman ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova 20. bölüm izle

Kendisinden şüphe duyan annesi ile aynı evde yaşamaya devam edecek mi? Hayattaki en büyük düşmanı tarafından kurtarılmış olmayı hazmedebilecek mi? Demir Yaman'ın Çukurova hikayesi nasıl devam edecek?

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #BenimSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova 20. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle! Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Perşembelerin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN