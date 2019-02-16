Bir Ay Doğar’ türküsüyle ikinci tanıtım

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Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Hercai'nin ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Mardin'de çekilen dizinin tanıtımında; birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucu yazılan, zengin kültürümüzün bir ürünü olan 'Bir Ay Doğar' türküsüne de yer verildi. Herkesin içinde bir yere dokunan bu türküyü, Jehan Barbur seslendirdi. Barbur, Twitter hesabından yeni tanıtımı paylaşarak "Mardin'e ve bu güzel hikayeye ses olmaktan mutluyum" notunu düştü. 'İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı' mottosuyla yola çıkan 'Hercai'de; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı rol alıyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin kaleme alıyor.