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Tiyatrocu hayatını kaybetti

'ın Çorlu ilçesinde oyuncusu (48), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:43
Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti

Çorlu'da kurdukları Halk Tiyatrosu ile sanat severlerin takdirini toplayan ve kısa sürede oynadıkları oyunlarla büyük beğeni kazanan grubun oyuncularından Semahat Dede, mide kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Semahat Dede ölümü, ilçede sanatseverler arasında üzüntü yarattı. Birçok hayranı, sosyal medya üzerinden Semahat Dede'nin rol aldığı oyunların fotoğraflarını paylaştı. Semahat Dede yazıp yönettiği çok sayıda oyun olduğu belirtildi.

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Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
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