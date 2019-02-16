Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti

Çorlu'da kurdukları Halk Tiyatrosu ile sanat severlerin takdirini toplayan ve kısa sürede oynadıkları oyunlarla büyük beğeni kazanan grubun oyuncularından Semahat Dede, mide kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Semahat Dede ölümü, ilçede sanatseverler arasında üzüntü yarattı. Birçok hayranı, sosyal medya üzerinden Semahat Dede'nin rol aldığı oyunların fotoğraflarını paylaştı. Semahat Dede yazıp yönettiği çok sayıda oyun olduğu belirtildi.