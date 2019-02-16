Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! "Mütevazı olamam çok şanslısın Ali"
Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen'den 9'uncu evlilik yıldönümünde eşi Ali Uğur Akbaş'a Instagram üzerinden mesaj yolladı Sosyal medya hesabından eşi ile fotoğraflarını paylaşan Yeliz Yeşilmen şu notu yayınladı: Tam tamına 17 yıldır aynı yastığa baş koyduk. Ne badireler, savaşlar verdik, ne acılar çektik doğrudur. Bugün bizim 9. evlilik yıldönümümüz ama beraberlik 17 yıl oldu. Çok zor iki yabancı insanın birbirine 17 yıl tahammül etmesi…
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:39Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 14:59