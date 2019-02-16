Haberler > Günaydın Haberleri > Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! "Mütevazı olamam çok şanslısın Ali"

yine yaptı yapacağını! "Mütevazı olamam çok şanslısın Ali"

Güzel oyuncu 'den 9'uncu evlilik yıldönümünde eşi 'a Instagram üzerinden mesaj yolladı Sosyal medya hesabından eşi ile fotoğraflarını paylaşan Yeliz Yeşilmen şu notu yayınladı: Tam tamına 17 yıldır aynı yastığa baş koyduk. Ne badireler, savaşlar verdik, ne acılar çektik doğrudur. Bugün bizim 9. evlilik yıldönümümüz ama beraberlik 17 yıl oldu. Çok zor iki yabancı insanın birbirine 17 yıl tahammül etmesi…

Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 14:59
Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! Mütevazı olamam çok şanslısın Ali

'den 9'uncu evlilik yıl dönümünde eşi 'a mesaj...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! "Mütevazı olamam çok şanslısın Ali"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN