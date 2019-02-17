Yılmaz Erdoğan’dan sürpriz hamle! Organize İşler Sazan Sarmalı filmini...

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin vizyona girdikten sonra ikinci haftasının sonunda Netflix'te gösterilmeye başlanması kelimenin tam anlamıyla herkes için sürpriz oldu. Tabii bu sürpriz büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirdi…

SİNEMA SEKTÖRÜ BU KARARI ANLAMLANDIRAMADI

İki haftada 2.5 milyon seyircinin izlediği filme daha talep varken ve böylesi bir hamle yapılmasa belki filmin en az 2.5 milyon seyirci tarafından daha izlenme olasılığı ortadayken yapımcıları tarafından neden böylesi bir karar verildiği anlaşılamadı. BKM'nin de üyesi olduğu Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki sinema sektörü de bu kararı anlamlandıramıyor.

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin fragmanı

TÜRK SİNEMASI İÇİN İYİ OLMAYACAK

Bu hamle neden yapıldı şimdilik bilemiyoruz ama sonuçlarının Türk sineması için pek de iyi olmayacağını kestirmek için de müneccim olmaya gerek yok. İlk elden film yapanların ısrarla "Film sinemada izlenir" tavrının açıktan yara aldığı söylenebilir. Ayrıca malum böylesi anaakım filmler son yıllarda Türk sinemasının motoru durumuna geldi. İşte bu hamle ile motorun su kaynatmasının da yolu açıldı. Ki böylesi bir durum, özellikle anaakım Türk filmlerine gitmeyi seven seyircinin sinemaya gitme alışkanlığını da derinden etkileyecektir.

İZLEYİCİ NEDEN SİNEMAYA GİTSİN?

Film daha vizyondayken bir dijital platformda filmi izleme olanağı ortaya çıkınca seyirci neden sinemaya gitmeye kalksın ki? Tamam hemen '10 dalda Oscar'a aday olan Roma filmi de hem sinemalarda hem Netflix'te gösterildi' diyeceksiniz ama Roma ile Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın durumu epey farklı. Bir, Roma'nın hem sinemalarda hem de Netflix'te vizyona gireceğini seyirci en baştan biliniyordu. İkincisi iki filmin seslendiği kitle epey farklı… (Bu arada vizyonda Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini izleyen 2.5 milyon seyircinin serzenişi, filmin yapımcıları tarafından bir açıklamayı hak ediyor.)

ÖNÜ AÇILIRSA TÜRK SİNEMASININ VAY HALİNE!

Yüksek seyirci potansiyeli olan Türk filmlerinin vizyonla eş zamanlı Netflix'te gösterilmesinin önü açılırsa ve bu bir eğilim haline gelirse işte o zaman Türk sinemasının vay haline. Çünkü bu durum sinemaya özellikle Türk filmlerini için giden seyircinin dijital platformlara yönelmesi hızlandıracaktır. Açıkçası yasaya rağmen reklam sürelerinin kısalmaması, dijital ortamda film izlemenin daha ucuz olması gibi nedenlerden dolayı seyircinin tercihinin ne olacağı ortada. Peki hal böyle olursa Türk sinema sektörü kendini nasıl döndürecek? Netflix'ten alınacak parayla mı? Ayrıca Türk filmleri için sinemaya giden seyirci elini ayağını sinemadan çekerse, sinema salonlarını tamamen yabancı filmlere teslim etmiş olmayacak mıyız? İşte Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te gösterilmesi böylesi nice sorunun sorulmasına neden olacak kadar etkili…

YASAL DÜZENLEMENİN ZEMİNİ YARALANDI!

Tabii bir de başka bir durum var. Mısır tartışmaları sırasında herkes sinemacıları haklı bulmuşken, bu kriz bir yasa ile çözülmüşken Organize İşler: Sazan Sarmanlı'nın bu hamlesi yasanın çıkış zeminini de yaralamadı mı? Madem filmin vizyon zamanı Netflix'te gösterilmesi planlanıyordu o zaman bu kavga niye verildi diye insan sormadan edemiyor!