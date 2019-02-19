Aleyna Tilki'den aşk bombası! Aleyna Tilki o ünlü isimle mi birlikte?
Aleyna Tilki, özel hayatıyla dikkat çekmeye başladı. Önceki gün Tilki’nin bir paylaşımına Güney Afrikalı model Liam Vandiar, ‘ateş’ emojisiyle yorum yaptı. Genç popçu, takipleşmeye başladığı modele kalple karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 6.2.2019 12:12Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:44
Her yaptığıyla olay olan Tilki, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'la Instagram'da takipleşerek gündem olmuştu.