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'den aşk bombası! Aleyna Tilki o ünlü isimle mi birlikte?

, özel hayatıyla dikkat çekmeye başladı. Önceki gün Tilki’nin bir paylaşımına Güney Afrikalı model Liam Vandiar, ‘ateş’ emojisiyle yorum yaptı. Genç popçu, takipleşmeye başladığı modele kalple karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:44
Aleyna Tilki'den aşk bombası! Aleyna Tilki o ünlü isimle mi birlikte?

Her yaptığıyla olay olan Tilki, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'la Instagram'da takipleşerek gündem olmuştu.

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Aleyna Tilki'den aşk bombası! Aleyna Tilki o ünlü isimle mi birlikte?
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