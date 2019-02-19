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merak edilen soruyu yanıtladı! Deniz Seki: "Birinci ağızdan doğrulamak isterim..."

Bir yıldır birlikte olan ve iş insanı Tayfun Topal’ın üç ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Seki, yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 11:14
Deniz Seki merak edilen soruyu yanıtladı! Deniz Seki: Birinci ağızdan doğrulamak isterim...

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.

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Deniz Seki merak edilen soruyu yanıtladı! Deniz Seki: "Birinci ağızdan doğrulamak isterim..."
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