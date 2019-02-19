Deniz Seki merak edilen soruyu yanıtladı! Deniz Seki: "Birinci ağızdan doğrulamak isterim..."
Bir yıldır birlikte olan Deniz Seki ve iş insanı Tayfun Topal’ın üç ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Seki, yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.
Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:05Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 11:14
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.