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'den 'ı kızdıracak açıklama

Şarkıcı , önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan 'ı kızdıracak açıklamalara imza attı. Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur." dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:43
Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama

, önceki gün evinde çalışan kadın tarafından soyulan 'a "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" yorumunu yaptı.

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Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama
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