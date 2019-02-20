Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalara imza attı. Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur." dedi.
Giriş Tarihi: 20.2.2019 17:35Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:43
Yılmaz Morgül, önceki gün evinde çalışan kadın tarafından soyulan Demet Akalın'a "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" yorumunu yaptı.