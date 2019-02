Ünlülerin Uludağ çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde Uludağ'daydı. Karın keyfini çıkaran ünlüler arasında İvana Sert, Burcu Esmersoy, Hande Subaşı ve Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar Düzyatan çifti de vardı.Eşi Berk Suyabatmaz ile birlikte Uludağ'da güzel bir hafta sonu geçiren Burcu Esmersoy, "Kayak yapmaya üşeniyorum. Çıkması uzun, inmesi kısa sürüyor. Benim yerime eşim kayıyor" diye konuştu. Çift olarak seyahati sevdiklerini söyleyen Esmersoy, "Şansıma dünyayı gezebileceğim bir işim var. Bir sonraki rota Portekiz" dedi.ESKİ eşi Can Tursan'ın menajerliğini yapması nedeniyle Volkan Düzgün ile ilişkisinin bittiği iddia edilen Hande Subaşı, açıklama yaptı: "İlişkimiz bitti ama Can Bey ile güzel bir iş birlikteliğimiz var. Şu an hayatımda ise kimse yok."EŞİ Neslişah Alkoçlar Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ve dostlarıyla Uludağ'da tatil yapan Engin Altan Düzyatan, önceki gün eşini öptükten sonra kar motoru üzerinde hünerlerini sergiledi. 'Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak olan Düzyatan, "Önüme gelen çok proje var ama bir süre eşim ve oğluma zaman ayıracağım" dedi.