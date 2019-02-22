‘Derdim hırsızlarla’

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Berkay, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Ece Erken ile öpüştüğü iddia edilen şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı: "Neyin, niye yapıldığının farkındayım. Haklının acelesi yoktur. Haksızın acelesi vardı, o da ortalığı bulandırmaya çalışıyor. Eşim her şeyi çok iyi biliyor, biz o gece FaceTime yaptık. Çok şükür hep yanımda." 120 milyon kez izlenen Reynmen'in videosunun YouTube'dan kalkması hakkında da açıklama yapan Berkay, şunları söyledi: "Derdim o çocukla değil, hırsızlarla. Video izlenmesini sağlıyorlar, sonra fatura kesip para alıyorlar."