Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu

Usta sanatçı Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre; Profesör Doktor Talat Kırış “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi. Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı.
Giriş Tarihi: 22.2.2019 14:10Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 14:11
Usta sanatçı Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu