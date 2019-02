İki yakın arkadaşın özgürleşme hikayesi

BUGÜN NELER OLDU

Kitaplarıyla kadınların bilinçlenmesinde büyük rol oynayan ve kadın haklarının en önemli savunucularından olan merhum yazar Duygu Asena'nın 'Aslında Özgürsün' adlı kitabı tiyatroya uyarlandı. Eser, yazıldığı dönem Türkiye'nin ilk interaktif kitabı olarak tarihe geçmişti. Asena, kitabın ilk dört sayfasını internette yayınlayıp okuyucularından gelen maillerle kahramanlarını yönlendirmeye başlamış ve ortaya 260 sayfalık bir kadın romanı çıkmıştı. Ali Kemal Güven ve Seda Özkaraca tarafından kurulan ProjectAS Prodüksiyon Tiyatrosu, Asena'nın bu romanını tiyatro sahnesine uyarladı. 4 Şubat'ta seyirciyle buluşan 'Aslında Özgürsün' oyununu Akasya Kültür Sanat Sahnesi'nde izleme imkanı buldum. Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'in rol aldığı oyuna kadınların ilgisi büyüktü. Aslında oyunu kadınlardan çok erkeklerin izlemesi gerektiği kanaatine vardım.Kadın dünyasını çok iyi yansıtan oyuna yönetmen Ali Kemal Güven müthiş bir bakış açısı kazandırmış, 18 yıllık eseri güncellemiş ve her yaştan kadının yanı sıra erkekleri de hedef kitlesi olarak belirleyen bir oyun ortaya çıkarmış. Çölgeçen'in canlandırdığı 'Berna' karakteri 'aşka aşık' olarak tanımlanıyor ama bence o hayata aşık. Ayaklarının üzerinde duran, hırslı kariyer sahibi güçlü bir kadın. Evliliğin ve anneliğin kendisine çok uzak olduğunu düşünen, düşündüğünü yapan ve anı yaşamaktan keyif alan, uçakta tanıştığı adamın peşine takılıp dünyanın bir ucuna gidecek kadar uçarı bir tip. Karşısında da onun tam zıttı, çocukluk arkadaşı 'Belgin' var. Pelin Öztekin'in başarıyla canlandırdığı 'Belgin', üniversiteyi bile bitirmeden evlenip çoluk çocuğa karışmış. Evinin kadını çocuğunun anası olmuş. Ev işleri, çocuğun okul dertleri derken monoton bir evlilik yüzünden hayatı daha 30'lu yaşlarında kaçırma noktasına gelmiş. Seyirci olarak bu iki yakın arkadaşın dertleşmesine tanıklık ediyoruz.Plaza kadını 'Berna'nın bıkmadan usanmadan aşkı arayış şekliyle umutsuz 'Belgin'in arkadaşı sayesinde kendini keşfetmesi, kadın olduğunu yeniden hatırlaması ve dönüşen hayatı o kadar samimi ki. Toplum tarafından belirli kalıplara sıkıştırılan, kimliklerini arayan, özgür olmak isteyen iki kadının kendisini bulma hikayesi o kadar gerçek ki, izleyen herkese ilham veriyor ve etrafımızda bu kadınların ne kadar çok olduğunu hatırlatıyor. Teknik anlamda kadınların dünyası iki sandalye bir masa ile anlatılıyor. Sahne geçişlerindeki müzikler harika. Neticede biraz önyargıyla gittiğim oyundan umutla ve coşkuyla çıktım. Tavsiye ederim.'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' adlı oyundaki performansıyla keşfedilip televizyon yıldızı olan Öykü Karayel, tiyatroya geri döndü. Beş yıl önce 'Katil Joe' adlı oyunda boy gösteren oyuncu, 'Terk' oyununun yapımcılığını da Nisan Ceren Göknel'le birlikte üstleniyor. Serkan Salihoğlu'nun yönettiği oyunda Karayel'e, Reha Özcan eşlik ediyor. Milay Ezengin'in yazdığı oyun, bir psikologda geçiyor. Sevgisiz büyüyen genç kızın gittiği psikologda kendini bulma öyküsü olarak özetlenebilecek hikayede karakterlerin adı yok. Her şeye rağmen bir türlü terk edemeyen kadın ile sevdiklerine 'Gitme' diyemeyen terapistin hikayesindeki tek handikap, oyunun sürprizinin çok önceden tahmin ediliyor olması.Kuruluşunun30'uncu yılını kutlayan The Tiger Lillies, geçtiğimiz hafta çıkardıkları son albümleri 'Devil's Fairground'un turnesi kapsamında önceki gün İş Sanat'ta konser verdi. Albümleri 'Devil's Fairground'u baştan sona seslendirmelerinin yanı sıra, diğer albümlerinin sevilen şarkılarını da listesine alan The Tiger Lillies, konserin başından sonuna kadar oluşturdukları büyülü atmosferlerde yaklaşık iki saat sahnede kaldı.Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin dördüncüsü önceki gün başladı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinliğe İslam coğrafyasından yüzlerce ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayınevi katılıyor. 3 Mart'a kadar sürecek etkinlikte; Necip Fazıl Kısakürek'in 'Abdülhamid Han', Ahmet Murat'ın 'Kuşlarla Sohbetin Şartları' ve Ozan Bodur'un 'Göksultan' eserleri Arapça'ya tercüme edilerek ortak kültür hafızamıza eklendi.Sonyıllarda moda DJ'liği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Serhat Erdem, 27 Şubat tarihinde dünyanın yakından takip ettiği Paris Moda Haftası'nda performans sergileyecek. Erdem, "Paris benim için yeni bir başlangıç olacak" diye konuştu.