Hande Ataizi: Kaç yaşında adamsın yakışıyor mu?

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon'la Akmerkez'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncuya, 19 yıl önce tacizine uğradığını söylediği Talat Bulut'un oynadığı 'Yasak Elma' dizisine katılıp katılmayacağı soruldu. Geçen yıl Bulut'un dizi setinde çalışan kostüm tasarımcısı bir kızı da taciz ettiği iddia edilmiş, olayın ardından Bulut'un, başta Şevval Sam olmak üzere birçok rol arkadaşıyla arası açılmıştı. 'Yasak Elma'dan kendisine bir teklif geldiğini belirten Atazi, şunları söyledi: "Güzel bir dizi, bana da uygun. Talat Bulut olayları tırmanınca herkes korktu, tedirgin oldu. Bu konuyla benim alakam yok. Benimkisi 19 yıl önce yaşanmış bir olaydı, otel resepsiyonundaki bir kişi de olaya şahit olmuştu zaten. "Ataizi, "19 yıl önce yaşadığınız bu olay yüzünden Bulut'la aynı sette olmak sizi etkilemez mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Hayır, profesyonelim, beni fazla etkilemez, işimi yaparım. Hangi karakteri canlandırıyorsam benim için artık o vardır. Kişisel çatışmaları işime sokmam." Ünlü oyuncu, Bulut'un Instagram'da paylaştığı videolarda 'Sanatçı kimliği olmayanlar, cinsel kimlikleriyle öne çıkmaya çalışırlar" sözleriyle ilgili de şunları söyledi: "Efendi olayım dedim, yine olmadı. Demek ki bazı şeyleri açık ve net söylemek gerekiyor ki, insanlar haddini bilsin. Sen neden bana bulaşıyorsun ki, çoluğum çocuğum var benim. Kaç yaşında adamsın, yakışıyor mu garip hallerde Instagram videoları falan. Normal bir adam değil zaten Talat Bulut, tuhaf tuhaf konuşuyor. Beni neden katıyorsun işe? Sen sette bir olay yaşamışsın, bir şekilde kendini temizlemeye çalışıyorsun. '19 yıl önce beni taciz etti' demedim ki. Kayıtlardaki şeyler, tekrar yazılıp çizilmiş, ben yeni bir haber gibi ortaya çıkarmadım ki. Koskoca adamsın, işine gücüne bak."SETTE kostüm tasarımcısını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'u yerden yere vuran Ataizi şöyle konuştu: "Adama sorarlar 'Setteki oyuncular niye seninle konuşmuyor?' diye. Herkes bazı şeyleri biliyor ama efendiliğinden susuyor. Videolarını izleyince 'Ne kafası bu?' dedim. Bir insan telefonu alıp video çekme motivasyonunu nereden buluyor?"