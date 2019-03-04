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'den 'a: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...

Beşiktaşlı futbolcu , Instagram hesabından eski eşi sunucu ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 20:01 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 20:06
Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...

"Çınar'ın iyiliği için hep sustum." diyen Erkin, Atalay için "Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü futbolcunun "Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın." ifadeleri ise dikkat çekti.

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Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...
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