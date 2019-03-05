Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı aldatan Yağmur Aşık bunalımda!

Yağmur Aşık’a boşanma ve iffetsizlik davası açan Emre Aşık, avukatıyla bir araya geldi. ‘Her şey yolunda’ mesajı verdi. Ahmet Kaya’nın ‘Giderim’ şarkısını paylaşan genç kadın ise bunalımda olduğunu ilan etti. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. Bu haberin ardından Emre Aşık, boşanmanın yanı sıra zina ve iffetsizlik davası açıp, 100 bin lira tazminat talep etti.
Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:40
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı.