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Eski milli futbolcu 'ı aldatan bunalımda!

’a boşanma ve iffetsizlik davası açan , avukatıyla bir araya geldi. ‘Her şey yolunda’ mesajı verdi. Ahmet Kaya’nın ‘Giderim’ şarkısını paylaşan genç kadın ise bunalımda olduğunu ilan etti. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. Bu haberin ardından Emre Aşık, boşanmanın yanı sıra zina ve iffetsizlik davası açıp, 100 bin lira tazminat talep etti.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:40
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı aldatan Yağmur Aşık bunalımda!

Eski milli futbolcu 'ın eşi , 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı aldatan Yağmur Aşık bunalımda!
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