İcra memurlarına dava

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Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının peşini bırakmıyor. Önce eşyalarının usulsüz şekilde haczedildiğini öne sürerek şikayetçi olan Akalın, şimdi de icra sırasında evindeki klima borularına zarar verildiği ve evini su bastığı gerekçesiyle tespit davası açtı.Haciz memurlarının duvara monte edilmiş klimaların borularını kırdığını belirten Akalın, 13 Ağustos'taki yağış sırasında boruların boşluklarından ve tavandan giren su nedeniyle evini su bastığını iddia etti. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü şarkıcı, zararın tespit Özel İstihbarat edilmesini istedi.Demet Akalın, memurların kırdığı borulardan, yağış sırasında evine su girdiğini öne sürdü.