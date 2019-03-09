‘İçerdekiler’ festival yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nden iki ödülle dönen 'İçerdekiler', festival yolculuğuna Avrupa'nın iki önemli film festivali ile devam ediyor. Usta yazar ve şair Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan filmin başrollerini Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı'nın paylaşıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey'in üstlendiği 'İçerdekiler'; Mart ayında 23. Sofya Uluslararası Film Festivali ve 24. Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde yarışacak.