Gün yüzüne çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı; koleksiyoner-yazar Enver Beşinci'nin 'Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya' adlı koleksiyon niteliğindeki eserini, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tanıttı. Eğitim tarihimizi ve birikimimizi belgeleri ile sunan kitap, İBB iştiraki Kültür AŞ Yayınları'ndan çıktı. Tanıtımda akademisyenler, gazeteciler ve kitapseverler bir araya geldi. Etkinliğe İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, gazeteci- yazar Sadık Albayrak, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Mehmet Ali Sarı, Hamza Akbulut, Ekrem Kızıltaş, Murat Gener ve Veyis Ateş de katıldı.Kitap tanıtımı sonrası Cemal Reşit Rey Tasavvuf Müziği Topluluğu, 'Niyaz İlahileri' ile sahneye çıktı. Konserde; Veysel Dalsaldı, Ender Doğan, Fatih Koca ve Yunus Balcıoğlu, bilinen tasavvuf müziği eserlerinin yanı sıra Regaip Kandili'ne özel naat, kaside ve ilahileri seslendirdi.