25 kadından 25 öğrenciye destek

BUGÜN NELER OLDU

OyuncuAydan Taş'ın öncülük ettiği Geleceğin Güçlü Kadınları projesi kapsamında 25 ünlü kadın, DasDas'ta podyuma çıktı. Defileden elde edilen gelirinin tamamı, İTÜ Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 25 genç kızın eğitimine aktarıldı. İdil Fırat ve Didem Balçın'ın desteklediği gecede; Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Ece Yosmaoğlu, Hande Soral, Deniz Baysal, Rojda Demirer, Derya Beşerler ve onur konuğu Meral Çetinkaya podyuma çıktı. Çetinkaya, 19 Şubat'ta yaşamını yitiren moda efsanesi Karl Lagerfeld'i anımsatan kıyafetleriyle podyuma çıkıp dans etti.