Viyana’da Seda Sayan’a büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Dünya Kadınlar Günü'ne özel Viyana'da düzenlenen kadınlar matinesinde sahneye çıktı. İzdiham yaşanan gecede, bin kişilik konser salonuna bin 700 kişi girdi. Gecede dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Sayan; sanat müziği, pop, halk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuvarıyla konukları eğlendirdi. Etkinlikte izdiham nedeniyle Sayan'ın Nur Yerlitaş imzalı kostümü parçalandı. Şarkıcının yardımına bir hayranı koştu; Sayan'ın elbisesi sahnede dikildi. Ünlü sanatçı gece boyunca hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek selfie çektirdi.