Ahmet Özhan Ankaralılar’ı tasavvuf müziğine doyurdu

Türk klasik ve tasavvuf müziğinin ünlü yorumcusu ve bestecisi Ahmet Özhan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankaralılara unutulmaz bir konser verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, bundan sonra da devam edecek olan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Ahmet Özhan, kulakların pasını sildi.

30'DAN FAZLA ESER

Devlet sanatçısı Ahmet Özhan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri'nde; Segah, Segah Niyaz, Hicaz ve Neva ilahiler ile hüseyni ve uşşak nefesler seslendirildi. Özhan'a T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf ve Semazen Topluluğu'nun eşlik ettiği, sahnede 61 sanatçının buluştuğu gecede izleyiciler; hem tasavvuf müziği, hem de sema gösterileri ile görsel ve işitsel bir şölen yaşadı. Konseri izleyenler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, Korgeneral Ali Sivri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da vardı. Özhan'ın 30'dan fazla eser seslendirdiği konserde; Hz. Mevlana'dan 'Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol', Özhan'ın kendi bestesi olan 'Aşkın kuluyuz, Mevleviyiz biz' ve Pir Sultan Abdal'ın 'Önüme bir cebel düştü/ Bir ucu şehir içinde' ilahileri de yer aldı.

'ALLAH ERDOĞAN'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay sahnede Özhan'a gecenin anısına bir hediye vererek şöyle konuştu: "Bu gece bu konserle kalplerdeki pası sildiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve izleyiciler adına size yürekten teşekkür ediyorum." Özhan da Oktay'a "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri davet ederek bu konseri devletin en tepesinde gerçekleştirmeyi lütfetti. Tüm gönlümüzle ona sağlık diliyoruz. Allah bu memleketin başından onu eksik etmesin" diye karşılık verdi.

SIRADA EROL PARLAK VE MFÖ KONSERLERI VAR

Külliye'deki kültür-sanat etkinlikleri 18 Mart'taki Erol Parlak'ın 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' konseri, 19 Mart'ta ise MFÖ performansı ile devam edecek.