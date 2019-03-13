Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu - Günlük burç yorumları 13 Mart 2019 Çarşamba | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Mart 2019 Çarşamba günü için burç yorumları yayında! Sosyal medya üzerindeki bireylerin Twitburc mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Mart 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hava burçlarının aşkta şansı dönecek mi?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART 2019 ÇARŞAMBA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Plüton 90'lığı hem akılları hem de gündemi geçmişe götürecek. 1990'lı yıllarda yaşanan gelişmelere atıfta bulunacak olaylarla karşılaşabiliriz. Günün gündemi ABD-İsrail gelişmelerine yenilerini ekleyebilir. Dünya artık çok daha hızlı dönüyor. Kemelerinizi sıkı bağlayın.

KOÇ: Mart ayının başından itibaren iş ve sosyal hayatında sıkıntılar vardı. Bugün birçok konuda kendini iyi hissedecek gelişmeler olabilir. İçinde derin bir ohh çekebilirsin. Yapmayı planladığın konuşma için gerekli ortamı bulamayabilir, ertelemek zorunda kalabilirsin. Eski ilişkinin ardından üzülmeyi artık bırakıyorsun.

BOĞA: Ay, bugün hava burcunda hareket ediyor. Duygusal güven ihtiyacın artabilir ve ailenle zaman geçirmeyi tercih edebilirsin. Bir süredir kafanı kurcalayan ailevi sorunları çözmeye yönelik hareket etmek isteyip, bu konuda destek görebilirsin.

İKİZLER: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Geçmişte yaşadığın konular bugün sana kendini tekrar hatırlatabilir. Sorunlardan kaçmak yerine üzerine gitme isteği içinde olabilirsin. Doğru adımlar bugün seni bekliyor. Patronuna maaş ve terfi teklifiyle gidebilirsin.