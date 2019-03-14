Mustafa Kaya film haberlerine tepki gösterdi!

Ahmet Kaya’yı anlatacak Ahmedo/İki Gözüm filmine Kaya Ailesi’nden izin yok! Sanatçının eşi Gülten Kaya’dan sonra kardeşi Mustafa Kaya da tepkili: Bu dolandırıcılıktır, bizden izinsiz film çeken pişman olur!
Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:29Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 10:33
'VARİSLERLE İLGİSİ YOK' Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Ahmedo/İki Gözüm adlı film ortalığı karıştırdı. Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz.