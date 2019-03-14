Mustafa Kaya film haberlerine tepki gösterdi!

'VARİSLERLE İLGİSİ YOK'

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Ahmedo/İki Gözüm adlı film ortalığı karıştırdı. Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz.