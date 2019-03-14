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film haberlerine tepki gösterdi!

’yı anlatacak Ahmedo/İki Gözüm filmine Kaya Ailesi’nden izin yok! Sanatçının eşi ’dan sonra kardeşi da tepkili: Bu dolandırıcılıktır, bizden izinsiz film çeken pişman olur!

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 10:33
Mustafa Kaya film haberlerine tepki gösterdi!

'VARİSLERLE İLGİSİ YOK'
'nın hayatını anlatan Ahmedo/İki Gözüm adlı film ortalığı karıştırdı. Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz.

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Mustafa Kaya film haberlerine tepki gösterdi!
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