Kadınlar için maviliklere yelken açtık

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadına Şiddete Karşı Yelken Açıyoruz' etkinliği için Göcek'e davetliydim. Yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, D-SPA'sı, D-Gym spor merkezi, toplantı salonlarıyla butik otel anlayışını farklı bir boyutta misafirlerine sunan D-Resort Göcek'teki ilk günüm bakım yaptırıp dinlenerek geçti. Ertesi gün otelde gerçekleşen söyleşiye katıldım. Toplantıda dikkatimi 'Kadının sesi var mı?' sorusu çekti. Bence Türk kadınının bu serzenişlere hiç ihtiyacı yok. Kadının meşrulaşmak için erkeğin himayesine değil, eğitime ve farkındalığa ihtiyacı var. Annelerimiz ve öğretmenlerimizin bunu sağladığına eminim. Ertesi gün Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen D-Resort Göcek'in sponsor olduğu yelken yarışlarına katıldım. Fethiye Körfezi'ndeki yarışlarda özellikle kadın yarışçılar yer aldı. Akşam üzeri otelin bisikletini alıp kasabada dolaşma şansım oldu. Göcek'in merkezi, sezon açılmamasına rağmen canlıydı. Güneşi, denize sıfır bir sandalyede denizi izleyerek batırdım. Ay bana göz kırptığında yanı başımda yanan ateşten odun çıtırtıları duyuluyordu. Göcek'in sevdiğim tüm tatil rotalarının bir adım önüne geçtiğini fark ettim. Hepinize tavsiye ederim.