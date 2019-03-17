Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu - Günlük burç yorumları 17 Mart 2019 Pazar | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Mart 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc mahlası ile de bildiiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Mart 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yüklerinizden kurtulun" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 MART 2019 PAZAR | ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs iletişimi gizli olan her şeyi ortaya çıkaracağını işaret ediyor. Sansasyonel haberler bugünden itibaren ardı ardına gelebilir. Özellikle teknolojik olarak dünya devi sayılan Apple, Microsoft, Google gibi markalar kendi yarattıkları teknoloji ile sınanabilirler.

KOÇ: Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Kendini duygusal anlamda mutlu hissediyorsun. Mesleki anlamda başarını perçinleyecek aktivitelere ihtiyaç duyuyorsun. Hafta sonunun bir gününü buna ayırmak yakınların tarafından sıcak karşılanmayabilir.

BOĞA: Çevrendeki kişilerle aranda duygusal çatışmalar olabilir. Bugün, birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve karar vermeden önce beklemelisin. Arkadaş çevrende yanlış telkinlere neden olabilecek durumlar söz konusu olacak.

İKİZLER: Hırslarına yenilmek istemiyorsan atacağın adımlar iyi hesaplaman gerekebilir. Yakın arkadaşının ısrarlarına samimiyetsiz bulabilirsin bugün içinden gelmeyen hiçbir şeyi kimse sana yaptırmaya çalışmasın, zihninden geçen tüm sözleri yüzlerine rahatlıkla söylenebilecek cesaretle olabilirsin.