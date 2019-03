‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri, geçtiğimiz perşembe gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da konuşma yaptığı törene, sanat dünyasından birçok isim katıldı.Cem Öğretir'in sunduğu geceye katılanlar arasında; Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Mine Koşan, İpek Açar, Cengiz Kurtoğlu, Haluk Piyes, Wilma Elles, Derya Uluğ, Aslı Hünel, Fettah Can, Zara, Hilal Altınbilek, Serkan Çağrı, Levon Kordonciyan, Selin Yeninci, Avni Yıldırım, İpek Tuzcuoğlu, Zehra Yılmaz, Sinem Yıldırım, Erhan Yazıcıoğlu, Polat Yağcı, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Bahadır Özdener, Efe Deprem, Burcu Altın, Zeynep Mansur, Aslı Hünel, Ceren Hindistan, Hazım Körmükçü, Hande Soral, Aslı Omağ, Özge Özder, Tuvana Türkay, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Didem Balçın, Burçin Abdullah, Hülya Darcan, Nihat Özdemir, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı, Hayrettin Karaoğuz, Nurettin Sönmez, Celal Al, Hüseyin Özçelik, Bilgehan Özen, Şahika Ercümen, Zeynep Kartal ve Hakan Boyav da vardı. Fatih Erkoç ve Ahmet Baran'ın şarkılarıyla renk kattığı geceye katılan sanatçılar, tören ve kadının gücüyle ilgili açıklamalar yaptı..."Kadının gücünü hisseden ve hissettirmeye çalışan toplumlar hep daha ileriye gitmişlerdir. Çalışma hayatları ile hayatın gerçekleri arasında köprüler kurarak enerjilerini iş hayatına taşıyan, Türkiye'ye enerjisini veren tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum.""Kadınlar, hayata renk ve değer katar. Sayın Emine Erdoğan, bakanımız Berat Bey; konuşmalarında kadının hayattaki önemini vurgulayan sözleriyle geceye damga vurdu. Bu gece, erkek egemenliğinin ön planda olduğu toplumumuzda kadının nasıl başarılı işlere imza atabileceğini gördük. Kadının sadece evde oturup çocuk doğurmadığına, hayallerinden vazgeçmeden nasıl hem çocuğuna çok iyi bir anne, hem de iş hayatında başarılı olabileceğine tanıklık ettik.""Kadınlarımız çok değerli.Yaptıkları her işte çok başarılılar.Törendeki konuşmalar,ödül alan kadınlarınhikayeleri beni çok etkiledi.Kadınlar baş tacımız.""Hayallerininpeşinden koşan kadınlarındesteklendiği törenedavet edilmek büyük onur.Kadın, toplumumuzun en eğiticibirimidir.""Ben güçlübir kadınım. Tüm kadınlarıngüçlü olması içindüzenlenen etkinliklerinçoğalmasınıdiliyorum.""Tarihimizin herdöneminde enerjisinivatanı için harcamayıilke edinen kadınımızındeğerini pekiştirecek projelerinartmasını temenni ediyorum.""Özel geceye ailemizin üç kadınını temsilen geldim; önce annem Şuşan Hanım, sonra eşim Alin Hanım ve bayrağı teslim edeceğim kızım Nora. Kadınların, hep biz erkeklerin yanında olması dileğimle.""Ata'mızın açtığı yolda üreterek ilerleyen tüm hemcinslerimle gurur duyduğum bir gece oldu.""Eğer bu coğrafyada hâlâ 'Kadın yapamaz' diyen zihniyet varsa, bunun karşısında dağ gibi büyüyen bir oluşum var. Yakında kadın-erkek farkını hissetmeden yaşayan bir toplum olacağız. Çok umutlandım.""Kadının istediğinde neler yapabileceğini hayal etmek zor değil."Harika bir organizasyondu. Ülkemin güçlü, çalışkan, gelecek nesillere örnek olan kadınlarıyla gurur duydum.""Çok anlamlı bir tören. Türkiye'de anne olmak, eş olmak ve üremek dışında ülkesine ışık tutan, enerji veren kadınlara çok ihtiyaç var. Bunu başarmış kadınları taçlandırmak yerinde bir karar."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Saçının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlara emanet ederken şirketlerimizde hangi pozisyonu kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz? Başta kendi bakanlığım olmak üzere kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağım" diye konuştu."Kıvılcımları büyük işlere çeviren kadınlarımızın başarılarını sahiplenen olağanüstü bir geceydi. Hep sahnede olan biri olarak bu kez ben sahnedeki kadınları alkışladım. Çok etkilendim.""Çalışan ve üreten bir kadın olarak böyle başarılara imza atan kadınlarla bir arada olmak onur vericiydi. Kadının her alanda başarılı olabileceğinin gösterilmesi önemliydi.Emeği geçen herkesi ayakta alkışlıyorum.Çalışmaya ve başarmaya devam."Bu yıl ikincisinin yapıldığını öğrendim, çok hoşuma gitti. Son yıllarda kadınlarla ilgili yapılan çok güzel etkinlikler var. Kadının değerini, gücünü anlatan bu tür etkinliklere hep destek vermeye, elimden geleni yapmaya çalışıyorum.Kadın üretendir. Kadın bilincinin yükselmesi, toplum bilincinin yükselmesi demek.""Çok iyi düşünülmüş bir etkinlik. Bu etkinliğinin hayatımda özel bir yeri olacak. Hanımefendi bütün konuklarla tek tek ilgilendi, onun şefkati ve güzel kalbi beni derinden etkiledi. Bundan sonra stresli zamanlarda orada buluştuğum güçlü kadınlardan esinleneceğim. Eve büyük bir güç, sevgi ve ilhamla döndüm.""Bir sporcu olarak böyle bir törene katılmaktan onur duydum. Kadın hareketlerinin her zaman öncüsü ve destekçisi olan Emine Erdoğan'a, projenin fikir sahibi ve destekçisi bakanımız Berat Albayrak'a ve bu geceye destek olan herkese çok teşekkürler.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması beni çok duygulandırdı."