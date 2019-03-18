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Türkiye'de Müslüman oldu

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı , Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'e geçerek Müslüman oldu. Bir yıl önce Dalyan'a yerleşerek çiftlik hayatı süren Della Miles, şarkıcılık kariyerine de devam ediyor. Yurt dışında ve Türkiye'de konserler için sahneye çıkan Miles, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Konser görüşmeleri için geldiği İstanbul'da Sultanahmet Cami'ne giden Della Miles, Kapalı Çarşı'dan aldığı Türk bayrağını evine asacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 14:53
Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li , Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu

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Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu
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