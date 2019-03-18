Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Mart 2019 Pazartesi | Günlük burç yorumu - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Mart 2019 Pazartesi günü için burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Mart 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Çağatay, Ece ve Edıs revaçta" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MART 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Venüs karşıtlığı dünya çapında propagandaların olabileceğini işaret ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde ırkçılık gündeme gelirken, sarı yelekliler olarak medyada yer bulan ayaklanmaların şiddetinin artabileceğinin de altını çiziyor.

KOÇ: Sabırlı ve kararlı bir güne uyandın. Bugün seni kimsenin yıkmasına izin vermiyorsun. Kararsız davranışlara karşı tavrını herkese gösteriyorsun. Ortak çalışma içerisinde olduğun insanlarla fikir ayrılıkların artmış olabilir. Ama sence de biraz fikirlerin konusunda baskıcı davranmıyor musun? Böyle anlarda esas varmak istediğin yeri ve hedefleri düşünerek hareket etmelisin.

BOĞA: Ay, bugün toprak burcunda hareket ediyor. Bugün birçok zincirleme olay karşına çıkabilir. Endişe etmek yerine planlama yaparsan herkes ve her şey ile baş edebilme imkânın olur. Sen de o potansiyel fazlası ile var. Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapıda olabilirsin. Konu mantık olduğu zaman, kafan oldukça işlek çalışıyor.

İKİZLER: Yöneticin ya da firma sahibinin şirketi ani ziyareti herkesin şaşkınlığını neden olurken bir yandan öğrenmesi gereken ne çok şey var dedirtebilir. Finansal açıdan olumlu gelişmeler söz konusu, ödemelerinde istediğin gibi gecikme yaşamadan günü kapatmak senin için huzur demek. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, alacaklarını tahsil etmen kaygılarını sonlandıracak.