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’ı soyan hırsız tanıdık çıktı

’ın Unkapanı’ndaki ofisine giren hırsız, kasadaki 8 bin Euro’yu çaldı. Ofisi soyan kişinin, Bağcan’ın sürekli çalıştığı teknisyen olduğu tespit edildi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019
Selda Bağcan’ı soyan hırsız tanıdık çıktı

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Ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Majör Müzik şirketinin Unkapanı'ndaki ofisi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında soyuldu. Bağcan; olay günü ofisteki bozuk bilgisayarlara bakması için, dışarıdan hizmet aldığı teknisyeni çağırdı. Bağcan, teknisyen gittikten sonra ofisteki kasanın açıldığını ve içindeki 8 bin Euro'nun çalındığını fark etti.



PARMAK İZİ ELE VERDİ

Fatih Polis Merkezi'ne başvuran usta sanatçı, Emre Y. adlı teknisyenden şikayetçi oldu. İncelenen kasada Emre Y.'nin parmak izlerine rastlandı. Emre Y., kasayı Bağcan'ın isteği üzerine açtığını belirtip suçlamayı reddetti. Teknisyen hakkında, 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla, yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Selda Bağcan’ı soyan hırsız tanıdık çıktı
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