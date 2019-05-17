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’den ‘Her şey güzel olacak’ diyen sanatçılara ayar

'den 'Her şey güzel olacak' diyen sanatçılara ayar: Dün Külliye'de Cumhurbaşkanı ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be!

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019
Yusuf Güney’den ‘Her şey güzel olacak’ diyen sanatçılara ayar

Yusuf Güney, sanat dünyasının iki yüzlülüğünden dert yandı: "İnsanlar parti sempatizanlığı ile devletçiliği ayırt edemiyor. Vatanını, milletini seven bir insanım. Ben vatanımla ilgili açıklama yapınca 'Bırak siyaseti, yalakalığı' diyorlar ama kendileri çıkıp kampanya düzenliyorlar."



'BU ADAMLARA ÇIT YOK!'
Güney, "Bana gelince her türlü küfrü edecekler ama bu arkadaşlar yapınca çıt yok. Bunlar, işine göre hareket eden adamlar. Dün Külliye'de Cumhurbaşkanı ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be!"

Yusuf Güney, seçim iptal edildi diye ortalığı birbirine katmak isteyenlere seslendi: "Belçika'da seçimler iptal edildi, Fransa'da da aynısı oldu. En çok seçim bizde yapılıyor, bu demokrasinin göstergesidir."

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Yusuf Güney’den ‘Her şey güzel olacak’ diyen sanatçılara ayar
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