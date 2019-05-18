Haberler > Günaydın Haberleri > Hercai yine zirvede!

yine zirvede!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan ’nin yeni bölümü, Tüm Kişiler’de % 10,96 izlenme oranı ve % 27,20 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de % 6,58 izlenme oranı ve % 17,41 izlenme payı, 20+ABC1’de % 8,32 izlenme oranı ve % 20,32 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 10:27
Hercai yine zirvede!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

SOYADIMI TAŞIYAN KİMSE SATILIK DEĞİLDİR!

Geçtiğimiz akşam onuncu bölümüyle izleyicilerle buluşan 'de, Miran, Reyyan'ın gördüğü eziyetlere daha fazla dayanamaz. Şadoğullarının tüm borçlarının silinmesine karşılık sadece Reyyan'ı ister. Fakat Nasuh Ağa herkesi şaşırtır ve "Benim soyadımı taşıyan kimse satılık değildir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai yine zirvede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN