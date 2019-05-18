Hercai yine zirvede!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

SOYADIMI TAŞIYAN KİMSE SATILIK DEĞİLDİR!

Geçtiğimiz akşam onuncu bölümüyle izleyicilerle buluşan Hercai'de, Miran, Reyyan'ın gördüğü eziyetlere daha fazla dayanamaz. Şadoğullarının tüm borçlarının silinmesine karşılık sadece Reyyan'ı ister. Fakat Nasuh Ağa herkesi şaşırtır ve "Benim soyadımı taşıyan kimse satılık değildir.