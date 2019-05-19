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’i ziyaret etti! ‘Meryem'i gördün mü Hülya?’

Ünlü şovmen 'i hastanede ziyaret eden , Mali'nin kendisine Meryem Uzerli'yi sorduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 19.5.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 15:25
Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etti! ‘Meryem'i gördün mü Hülya?’

Kızı Zehra'yı hastaneye pansuman için getiren , yakın dostu 'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Avşar, "Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp 'gördün mü?' dedi. Son derece iyi." açıklamasını yaptı.

MALİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Önceki gün objektifelere takılan Hülya Avşar, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'i de ziyaret ettiğini açıkladı. Avşar, Erbil'in iyi olduğunu belirten "Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp 'gördün mü?' dedi"sözleriyle sağlık durumunu açıkladı.

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Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etti! ‘Meryem'i gördün mü Hülya?’
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