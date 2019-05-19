Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Mayıs 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Mayıs 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 19 Mayıs 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Evliliğinizi besleyin" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MAYIS 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs kavuşumu devam ediyor. Türkiye'de alınması muhtemel stratejik kararları gündemimize bugünden getirecek. Yeni başlayacağımız haftanın gündemini de bugünden anlayacağız. Ortadoğu'nun yaşadığı karışıklık bir süreliğine sakinleşirken, dünyanın gözü Avrupa'nın üzerinde olacak.

Koç: Motivasyonunun yüksek olacağı bugün yaptığın her işte fark yaratabilir, ileriye dönük kalıcı adımlar atabilirsin. Maddi anlamda yeni kazançlar sağlayabilmek için insanlar iletişime geçebilir hatta ailenden maddi destek isteyebilirsin. Bugünlerde neler yapmayı planlıyorsan harekete geçmek için can atacaksın.

Boğa: Hırsın bugün seni hiç olmadığı kadar mücadeleci yapıyor. Maddi anlamda kendini sağlama almak, yatırımlarını kontrol etmek isteyeceğin bir gün seni bekliyor. İletişim problemleri ise geçtiğimiz günlere nazaran çözüme kavuşuyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, duygu ve düşüncelerini sevgilinle paylaşman kendini rahat hissetmeni sağlayacak.

İkizler: Güneş-Merkür kavuşumu güne eşlik ediyor. Üstünü örtüp geçmişte bıraktığın bazı olayları bugün hatırlamak zorunda kalabilirsin. Özellikle yakın bir arkadaşının ısrarla aynı olaydan bahsetmesi seni huzursuz edebilir. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan eski sevgilin ile ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlara denk gelebilirsin.