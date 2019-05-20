Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Mayıs 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Mayıs 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aklımız zehir gibi olacak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Neptün 90'lığı uçlarda yaşayan kişileri ve ünlü isimleri gündeme getiriyor. Sosyal medya da gördüklerimizin, dünyaca ünlü isimler dahi olsa mükemmel olmadıklarını fark edeceğimiz olaylarla karşılaşacağız. Sigorta şirketleri için zor günler başlıyor.

Koç: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Kariyerine yoğunlaşmış olmak seni mutlu ediyor. Kendi ayakların üzerinde durmanın tadını çıkaracaksın. Elindeki imkânları değerlendirmek isteyeceksin. Mümkün olduğunca yeni başlangıçlar yapmak için kendine hedefler koyuyorsun. Ancak sabırsızlığın ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmana neden olabilir.

Boğa: Gökyüzünün konumu sana bugün değişimlerin kapısını açabilir. Ruhsal ve bedensel olarak kendini hazır hissettiğin bir iş ortamı ya da imkânlarını zorlayacak durumlar içine girebilirsin. Eğer kendi işi ile ilgilenen bir Boğa burcuysan muhasebe ile ilgili işlemler aklının karışmasına neden olabilir. Ketum oluşunu bir kenara bırakarak, yakın arkadaşından yardım isteyebilirsin.

İkizler: Herkese karşı temkinli tavrın ön plana çıkabilir. Yaptığın işleri tekrar kontrol edebilir, iletişim adına bir sorun yaşamamak için gönderdiğin mesajları, e-postaları tekrar tekrar kontrol etmek isteyebilirsin. Biraz rahatlaman gerek, her şeye müdahale edemezsin! Diğer yandan karşıt burcunda konumlanan Ay, sana şans getirecek.