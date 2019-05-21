Deniz Akkaya’dan çok konuşulan paylaşım…

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak Ağustos ayında 42 yaşına basacağını duyurup belirli bir yaşa gelen kadınlara gösterilen muameleden rahatsız olduğunu anlattı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Deniz Akkaya, sabahın erken saatlerinde yaptığı kadınlar hakkındaki paylaşımıyla gündeme geldi. Deniz Akkaya, belirli bir yaşa geldiği için baskılanan kadınlar hakkında duygularını anlattı.
Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:02Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 12:04
"KENDİMDEN EN MEMNUN OLDUĞUM DÖNEM"
Akkaya, duygusal paylaşımında şunları söyledi: "Bu sene Ağustos ayında 42 oluyorum. Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem...