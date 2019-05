Paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlüsü olan Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek isimli modacı tarafından açılan fikir hırsızlığı davasını kaybetti.

DAVAYI KAZANDIĞINI DUYURDU

Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, hali hazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.