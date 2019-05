Geçtiğimiz yıl boşanan Şeyma Subaşı, bir cafe açarak iş hayatına adım atmıştı. Ünlü fenomen, bebekte bulunan cafesini açmadan önce de 'is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmişti. Subaşı, bir süre uygulamanın reklamını yapmış ama uygulama beklediği ilgiyi görememişti.