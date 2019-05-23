Oya Küçümen yıllar sonra stüdyoda

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BESTECI, aranjör ve piyanist Ceyda Pirali, yeni albümü 'Karma'yı geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı. Şarkıcı Oya Küçümen de bu albümde bestesi Cengiz Onural'a ait 'Giderim Bu Diyardan' adlı eser için yıllar sonra stüdyoya girdi. Küçümen, yakın arkadaşı Ceyda Pirali için mikrofon başına geçerek vokal yaptı. Caz ve klasik müziğin harmanlandığı albümde yer alan 'Edirne Blues' adlı eserin kayıtlarında Pirali'ye klarnette Serkan Çağrı, davulda ise Volkan Öktem eşlik etti. Öte yandan Pirali'nin piyanosundan çıkan ve sanatçı arkadaşlarının da katkısıyla icra edilen muzip doğaçlamalar da dinleyicileri gülümsetiyor.