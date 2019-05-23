Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mayıs 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Mayıs 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Mayıs 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Toprak burçları mükemmeli sever" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Chiron 60'lığı dünyanın gireceği yeni düzene vurgu yapıyor. NASA, uzayın bilinmezliğini deşifre etmeye devam ederken, yıllardır bilinen ancak toplumlardan gizlenen bilgileri gün ışığına çıkarabilir. Temmuz'lu Yengeç burcu ABD'nin, kendi çıkarları için her şeyi yapabileceğini bir kez daha göreceğiz.

Koç: Hayatında somut değişimler yapacağın günlere hazır mısın? Tamamen kendi kararlarını ve gözlemlerini dikkate alacaksın. Kolay değil, çünkü güçlü bir dönüşüm süreci içerisindesin. İş arayışı içindeysen, gün içerisinde görüşmeye çağrılabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin ailesinde uzun zamandır yaşadığı sıkıntı açığa çıkabilir.

Boğa: Oldukça yoğun bir güne hazır ol! Ödemeler, çeşitli başvurular oradan oraya koşturmana neden olacak. Özellikle iş yerinde birlikte çalıştığın insanların meseleleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsin. Etrafındaki kişilerin özel hayatına saygı duymasını beklemen bugün seni biraz yorabilir.

İkizler: Sabah saatlerinde kendini tembel hissetsen de öğleden sonra hareketleneceksin. Özellikle özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, yetiştirmen gereken işler epey vaktini alabilir. Yolunda gitmeyen gelişmeleri onarmak için bugün fırsatların var. Kendine sabır dileyip, yoluna devam etmek bugün en mantıklısı.