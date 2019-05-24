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: Türkiye’yle aramda çok özel bir bağ var

Victoria’s Secret mankeni , önceki akşam Antalya’da düzenlenen TDKD defilesinde podyuma çıktı. Güzel model, Türkiye’yi çok sevdiğini açıkladı: “Burası benim için çok özel bir yer. ise en favori adreslerimden biri.”

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Ana Beatriz Barros: Türkiye’yle aramda çok özel bir bağ var

Dünyaca ünlü model Ana Beatriz Barros, önceki gün Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya Kaya Palazzo Belek Hotel'de düzenlenen Leather&Fur Fashion Show'un açılışında podyuma çıktı. Barros, açılışta başta Çağla Şıkel olmak üzere 36 mankenle birlikte podyumda fırtına estirdi.
Türkiye'ye hayranlığı bilinen ay yıldız dövmeli Ana Beatriz Barros, defile öncesi şunları söyledi: "Türkiye'yi çok seviyorum, burayla aramda çok özel bir bağ var. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım. Bir sonrakine Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri. Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum."
Barros'la birlikte yürüyen Şıkel ise "Ana'yı misafir ettiğimiz ve aynı podyuma çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Ev sahibi sayılırız. Onun da anne olması ve mesleğini hâlâ aşkla yapması çok güzel" dedi.

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Ana Beatriz Barros: Türkiye’yle aramda çok özel bir bağ var
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