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Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu!

Şarkıcı 'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi. Dolandırıcılık olayını doğrulayan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Doğrudur biz de duyduk. Maalesef dolandırıcılar bu metodu kullanıyor. İnsanımızın dikkatli olması gerekiyor. Bu olayda yatırılan paranın 6 bin lira olduğu ve polisin müdahalesiyle paranın hesaptan çekilmeden bloke edilip kurtarıldığı bilgisi var. Cenk Eren’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:44
Ünlü şarkıcı Cenk Eren dolandırıcıların hedefi oldu!

Şarkıcı 'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi. Polis, para hesaptan çekilmeden bloke ederek dolandırıcıların parayı çekmesini engelledi,

6 BİN TL BAĞIŞTA BULUNMASINI TEKLİF ETTİ

İddiaya göre, şarkıcı Cenk Eren'i, "Zonguldak Valisiyim" diye arayan dolandırıcılar, engelli çocuklar için akülü sandalye alacakları, Valilik olarak yardım kampanyası başlattıklarını belirterek 6 bin TL bağışta bulunmasını teklif etti.

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Ünlü şarkıcı Cenk Eren dolandırıcıların hedefi oldu!
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