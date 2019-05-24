Ünlü şarkıcı Cenk Eren dolandırıcıların hedefi oldu!

Şarkıcı Cenk Eren'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi. Polis, para hesaptan çekilmeden bloke ederek dolandırıcıların parayı çekmesini engelledi,

6 BİN TL BAĞIŞTA BULUNMASINI TEKLİF ETTİ

İddiaya göre, şarkıcı Cenk Eren'i, "Zonguldak Valisiyim" diye arayan dolandırıcılar, engelli çocuklar için akülü sandalye alacakları, Valilik olarak yardım kampanyası başlattıklarını belirterek 6 bin TL bağışta bulunmasını teklif etti.