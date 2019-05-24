Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Mayıs 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Mayıs 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Mayıs 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hava burçlarının ruh hali sık değişir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 MAYIS 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gezegenler safları sıklaştırıyor. Plüton, Satürn, Güney Ay Düğümü Oğlak burcuna ikişer derece yakınlıkta. Lady Diana'nın ölümünden, İngiltere'nin istihbarat birimine kadar her köşe konuşulacak. Bizim gündemimiz ise yavru vatan Kıbrıs olurken, Avrupa siyasi isimleri de konuşmaktan geri kalmayacak.

Koç: Bugün merakına engel olamayacaksın. En küçük fısıltıların ardında bile bir gerçeklik, gizlilik arayacaksın. Ancak merakın başına dert açabilir. Özel hayatın hassasiyeti konusunda uyarılar alabilirsin. Evlilik yolunda ilerlerken masrafların canını sıkabileceği boyutlara gelmesi sebebiyle kendin için ayırdığın diğer birikimi de kullanman söz konusu olabilir.

Boğa: Kendine olan güvenin tam. Ancak bu durum seni olduğundan daha bilgiç gösterebilir. Özelikle yeni tanıştığın kişiler seni fazlasıyla havalı bulabilirler. Çevrene yansıttığın özgüvenin iş hayatında başarı ve yükselme olarak dönebilir. Diğer yandan rakiplerinin seni kıskanıp atağa geçtiklerini görebilirsin.

İkizler: İşinden memnun olmayan bir İkizler burcuysan, arkadaşının sunacağı ortaklık fikrine sıcak bakabilirsin. Tüm kontrolü bizzat kendin sağlamak isteyeceksin. Düğün davetleri, açılışlar, yemekler derken yoğunluklarla dolu geçecek günlerin haberlerini alabilirsin. Seni bekleyen bir dünya işin varken bu yoğunluğa nasıl ayak uyduracağın konusunda endişeli olabilirsin.