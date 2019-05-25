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akşamlarının vazgeçilmezi “” tüm kişiler ve 20+abc1 kategorilerinde birinci sırada!

akşamları atv ekranlarında yayınlanan ’nin yeni bölümü, Tüm Kişiler’de % 11,36 izlenme oranı ve % 28,80 izlenme payı, 20+ABC1’de % 8,68 izlenme oranı ve % 22,86 izlenme payı ve alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:56
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi “Hercai” tüm kişiler ve 20+abc1 kategorilerinde birinci sırada!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

REYYAN'I KAÇIRAN MİRAN!

Reyyan'ın kına gecesi olduğunu öğrenen Miran, Şadoğlu konağına gelir. Gül, bir bahaneyle Reyyan'ı konaktan çıkarır. Sonrasında Miran, Reyyan'ı ata bindirip kaçırır. Sesleri duyan Azat ve Zehra, sokağa çıkar. Azat, Reyyan'ın bindallısının örtüsünü yerde bulur. Reyyan'ın kaçırıldığını öğrenen Hazar, öfkeden deliye döner. Nasuh, Cihan ve Hazar, Miran'ın peşine düşmek ister. Ancak, Şadoğulları'nın araçlarının önü kesilmiştir.

Yaren, Reyyan'a sahip çıkamadığı için Azat'ı suçlar. Azat, öfkeyle Yaren'in boğazına sarılır. Handan ve Caner, Azat'ı sakinleştirmeye çalışır. Öfkeden deliye dönen Azat, konaktan ayrılır.

Hazar, Fırat'ın arabasının önünü keser. Fırat'a silahını doğrultan Hazar, Reyyan'ın nerede olduğunu sorgular. Miran'ın Reyyan'ı nereye götürdüğünü bilmeyen Fırat, Hazar'ın darbesiyle yere yığılır. Hazar, Fırat'ın telefonundan Miran'ı arar. Fırat'ı vurmakla tehdit eder. Ancak Miran, Reyyan'ı vermemeye kararlıdır.

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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi “Hercai” tüm kişiler ve 20+abc1 kategorilerinde birinci sırada!
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