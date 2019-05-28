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’yı giydirmek isterdim

A Para’da ekrana gelen programına katılan ünlü modacı : Hayaller olmazsa hayat renksiz olur. Benim de en büyük hayalim bir gün ’yı giydirmek

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Madonna’yı giydirmek isterdim

Pazar günleri a Para'da yayınlanan 'a Plus' programına bu hafta ünlü modacı Tuvana Büyükçınar konuk oldu. Büyükçınar; moda, dekorasyon, organizasyon ve iç mimarlık sektörlerinde elde ettiği kariyeri ve özel hayatı hakkında bilinmeyenleri Tansu Ceylan'a anlattı.



MADONNA'YI GİYDİRME HAYALİ
"Hayaller olmazsa yaşam çok renksiz olur" diyen Büyükçınar, en büyük hayalinin Madonna'yı giydirmek olduğunu, küçükken oyuncak dikiş makinesi ile diktiği kıyafetleri Madonna kılığına soktuğu kardeşine giydirdiğini söyledi. Moda devi Iris Apfel'den ilham aldığı tişört tasarımlarını Cannes'da görücüye çıkaran modacı, "Iris Apfel gibi dünyaca ünlü bir ismin mütevazılığını görünce bazı insanların kaprislerini anlamak zor" dedi. Moda delisi olmadığını söyleyen Büyükçınar, "Minimalizm akımına uyar mısınız?" sorusuna "Yalnızca bir gömleğim, elbisem olsun, her gün yıkar onu giyerim" yanıtını verdi.

'KENDİME VAKTİM YOK GELİNLİĞİMİ BİLE BAŞKASI DİKTİ'
"Terzi kendi söküğünü dikemez" diyen ünlü modacı Tuvana Büyükçınar, sözlerine şöyle devam etti: "Herkese kıyafet dikiyorum ancak kendime vaktim kalmıyor. Bir davete gideceksem arkadaşlarımdan kıyafet alıyorum. Gelinliğimi bile başkası dikti. Organizasyon şirketimiz var ama 7 yaşındaki oğluma sadece bir kez doğum günü partisi yapabildim. Ben kendisine vakit ayıramayan ancak başkaları için canını verebilecek biriyim."

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Madonna’yı giydirmek isterdim
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