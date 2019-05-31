Doğanın en dayanıklı harikası

BUGÜN NELER OLDU

Yenilik ve keşifleri ile mutfak alışkanlıklarına, sofra kültürüne vizyon getiren Karaca, yanmazyapışmaz pişirme grubu Biodiamond ile dikkatleri üzerine çekiyor. Biodiamond ürünlerinin tümü tam 10 yıl Karaca garantisi ile sunuluyor. Gerçek elmas kristalleriyle kaplanan Biodiamond dayanıklılığı, yanmaz- yapışmazlığının yanı sıra ısının tüm yüzeye aynı oranda dağılımını sağlayan özelliği ile mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Şık görünümü ile de dikkat çeken Biodiamond, yemek yapma keyfine keyif katıyor.