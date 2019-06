Gülper Özdemir: At binerken eksik yönlerimi keşfettiğimi hissediyorum

Londra'da yaşayan Gülper Özdemir'in hayatı aldığı bir telefonla değişti. Bu telefonun ardından Türkiye'deki dizilerde rol almaya başlayan genç oyuncu, son olarak da atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Hazan Kaya' karakteri için teklif aldı. Kendisi de Karadenizli olan oyuncu, büyük bir mutlulukla soluğu Trabzon'da aldı. Çocukluğu Sinop'un yeşillikleri arasında fındık bahçelerinde geçen Özdemir, şimdi de Karadeniz'in huzur veren doğasını doyasıya yaşıyor. "İyi ki Trabzon'a gelmişim. Fındık tarlalarını görünce aklıma çocukluğum geliyor" diyen Özdemir'le eski Karadeniz'i ve bayramları konuştuk...



Londra'da yaşarken 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle yolunuz nasıl kesişti?

Londra'dayken dizi için teklif aldım. Teklif geldiğinde çok mutlu oldum ve bu işte yer almak için Türkiye'ye geldim. Osman Sınav imzalı bir projede yer almak benim için ayrı bir mutluluk.



Sinoplu olduğunuz için Karadeniz'de çekilen bir dizide rol almak sizi ayrı mutlu etmiştir sanırım...

Çok sevindim ama benden çok ailem sevindi. Annem artık her hafta Trabzon'a bahçede yetiştirdiği meyveleri gönderiyor. Onlar da benim gibi, sağlıklı, organik beslenmeye çok önem veriyorlar.



Reytinglerde her hafta birinci olan bir diziye dahil olmak oyuncuya ayrı bir sorumluluk veriyor mu?

Sorumluluk her zaman var. Reytingler, değer biçimini ölçmüyor. Çok değerli ve anlamlı bir konusu olması sadece hassasiyeti artırıyor.







'HAZAN' ÖZGÜR RUHLU BİRİ



Dizide 'Nefes'in eşinden gördüğü şiddet size neler hissettirdi?

İçim parçalandı. Hüzünle öfkeyi aynı anda yaşadım. Şiddet sadece fiziksel değil, bunun psikolojik ve sözlü boyutu da var. Tehdit etmeler, kıskançlıktan dolayı kadının hayatını kısıtlamak, özgürlüğünü elinden almak veya başkalarının önünde küçük düşürmek gibi... Bunların hepsi şiddet ve biz kadınlar bazen bunun farkına varamıyoruz veya kendimizi suçluyoruz.



Siz 'Hazan Kaya' karakterini nasıl anlatırsınız?

Kendini anlatsa; kavgası da büyük, sevdası da ama sevdası aşk değil. Hiç aşık olmamış, sevdası ailesi, atı, öğrencileri ve doğa. Çocukluğunda yaşadığı travmadan dolayı sevdiği ve inandığı şey uğruna sonuna kadar gidiyor, savaşıyor, herkesi karşısına alıyor gerektiğinde. Özgür ruhlu biri. Paranın ve gücün insanı bozduğunu, bu yüzden ahlaklı ve vicdanlı olunması gerektiğine inanır. En iyi arkadaşı atı. Kalemi güçlü, şiir yazar ama kimseyle paylaşmaz. Zaten insanlara güvenmiyor, kabuk bağlıyor bu yüzden.



Nasıl keşfedildiniz?

Türkiye'den bir kast direktörü beni görüp İstanbul'a çağırdı. Tiyatroda hep aktif olan biriydim ve hayalim oyuncu olmaktı ama bunu ciddi anlamda meslek olarak yapacağımı düşünmüyordum, ta ki kast direktöründen gelen o telefona kadar...



BU BAYRAM AİLEMDEN UZAĞIM



Bayramları nasıl geçiriyorsunuz?

Ailemle geçiriyorum genellikle. Babamın yardımlaşma derneği olduğu için, her bayram organizasyonlar düzenlenir. Folklör dansları, konserler, şiirler... Ben de şiir okuyanlar arasındaydım.



Londra'da yaşadığınız için aile ziyareti yapabiliyor musunuz yoksa telefon mu açıyorsunuz?

Ailemle geçiriyorum ama bu bayram ailemden uzak kalacağım maalesef.



Harçlık alır mısınız?

Her çocuk gibi ben de çocukluğumda bayramları ve doğal olarak da harçlık almayı dört gözle beklerdim. Bayram harçlıklarımı hep biriktirirdim.



FINDIK BAHÇELERİNİ GÖRÜNCE AKLIMA ÇOCUKLUĞUM GELİYOR



Trabzon'da yaşamak nasıl bir deneyim oldu? Yöresel yemeklerle aranız nasıl?

İyi ki gelmişim Trabzon'a. İnsanları, doğası, hele yaylaları bir başka. Dediğim gibi ben de Karadenizliyim, ailem Sinoplu. Fındık bahçelerini gördüğüm an zaten çocukluğum aklıma geliyor. Ağustos ayında fındık toplamamak için kaçardık köyden. (Gülüyor) Karadeniz'in doğası huzur veriyor. Aynı şekilde yemekleri de... Akçaabat köftesi ve kuymak, haftalık yemek listemin arasına girdi.



Set arasında neler yapıyorsunuz?

Vakit bulduğumda, dergi ve kitap okuyorum. Hava güzel olduğunda da çiftliğe at binmeye gidiyorum. Sanki seneler sonra eksik olan bir yanımı keşfetmiş gibi hissediyorum at bindiğimde. Özgürlüğün bir başka tanımı.



'HAZAN' GİBİ SAVAŞÇI DOBRA VE DİK BAŞLIYIM



'Hazan'ı anlatan doğal, hoyrat, dobra, dik başlı, zarif, savaşçı, vicdanlı, sevgi dolu gibi özelliklerden hangileri sizi de ifade ediyor?

Hepsinden var bende. (Gülüyor) Sadece bazı özellikleri tekrardan uyandırıyorum. Zaten insana dair bütün duyguları taşıyoruz içimizde. Bütün duygular hepimizde ortak. Yeri geldiğinde de bulup uyandırmak işimiz.



KADINA ŞİDDET KONUSU ÇOK DİKKATİMİ ÇEKMİŞTİ



'Hazan Kaya' karakteriyle dahil olduğunuz 'Sen Anlat Karadeniz' dizisini takip ediyor muydunuz?

Evet, takip ediyordum. Özellikle kadına şiddet konusu başlarda çok dikkatimi çekmişti. Osman Sınav ve böyle harika bir ekiple tanıştığım için çok mutluyum.

