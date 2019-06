Müzik ve eğlence dolu bayram

HAYRANLARIYLA HALAY ÇEKTİ

Arabesk müziğin ünlü ismi Serkan Kaya, Gala Aya Yorgi'de hayranlarına bayram coşkusunu yaşattı. Dillerden düşmeyen şarkılarını müzikseverler için seslendiren Serkan Kaya, geçmişin özlenen gazino dönemlerine büyüleyici bir yolculuğa çıkaran konsepti ile Gala Aya Yorgi'de unutulmaz bir konsere imza attı.







Kaya, konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla halay çekti. Gazetecilerle konuşan Kaya "Bayramın birinci günü ailemizle bayramlaştık. Adettendir; sarmamızı, şekerimizi yedik, kolonyalarımızı döktük" dedi.







MİNİK SERÇE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, bayramın ikinci günü Bodrum'un yeni müzik ve eğlence mekanı Forte'de performans sergiledi. Programına sevilen parçalarından 'Deli Divanenim' ile başlayan Sali, Yunanca eserlerle de sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Şarkıcı, Sezen Aksu'nun 'Ah İstanbul' parçasını Yunanca okuması için izin veren Minik Serçe'ye de teşekkür etti.







YANGIN TÜPÜ ESPRİSİ

Ünlü türkücü Berdan Mardini, Kıbrıs Girne'deki Pia Bella Prestige Hotel'de performans sergiledi. Sahne öncesi bir yangın tüpünü eline alan Mardini, röportaja böyle geldi. "Yanan var mı? Ateşinizi söndürmeye geldim" diyen Mardini, esprili bir şekilde giriş yaptı. Ailenin öneminden bahseden Mardini, "Ben her bayram eşimi ve çocuklarımı alıp annemizin, babamızın yanına gideriz. Böyle gelenekler fazla kalmadı" dedi. Sanatçı "Yeni sürprizleriniz var mı? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ticaret son sürat devam ediyor biliyorsunuz, ayrıca yeni albüm geliyor. Bir de dizi görüşmeleri var."







SAHNEDE ERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Kıbrıs'taki Concorde Luxury Resort'ta sahneye çıktı. 9 Haziran doğumlu olan Diva, doğum gününü de sahnede kutladı. Ersoy'u izleyenler arasında ünlü sanatçı Mahmut Tuncer de vardı. Diva, konserin ilerleyen dakikalarında Tuncer'i de sahneye çağırdı. İkili, birlikte düet yaptı. Ardından Ersoy sahnede mum üfleyip pasta kesti.



FAZLA İLGİDEN UÇAĞI KAÇIRDI

Muazzez Ersoy, Kıbrıs'taki Kaya Artemis Resort&Casino'da sahneye çıktı. Gülşah Saraçoğlu imzalı mavi kıyafeti ile beğenilen Ersoy'un kostümündeki Fransız danteli ve kristal taşlar dikkat çekti. Bin kişinin karşısına çıkan sanatçı yoğun ilgi nedeniyle konserini kesemeyince, İstanbul uçağını kaçırdı. Ersoy, bir sonraki sabah uçağı da dolu olunca, üçüncü uçakla Türkiye'ye dönebildi.







GÖÇER HAYRANI SELFİE ÇEKERKEN HAVUZA DÜŞTÜ

Usta yorumcu Ferhat Göçer, bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs'taki The Savoy Ottoman Palace&Casino'da sahneye çıktı. Bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen sanatçı, sahnede aralıksız iki saat kaldı. Gecenin sürprizi ise, Göçer'le fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının havuza düşmesi oldu. Daha sonra diğer hayranları da havuza atlayarak sanatçı ile fotoğraf çektirmek istedi. Göçer, hayranları kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirdi.



YENİ ŞARKISI İÇİN KAMERA KARŞISINDA

Popçu Soner Arıca'nın 'Kaç Kere' isimli single'ı müzikseverlerle buluşuyor. Yeni şarkısının fotoğrafları için Metin Bakırkaya'ya poz veren Arıca, şarkısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu şarkıdaki duygu, bugüne kadar yazdığım şarkılar içinde kişisel olarak en tanıdığım duygu. 'Kaç Kere'de herkes kendinden bir şey bulacak, kalplere dokunacak" dedi.







BU SAÇ HİÇ BOZULMAZ

Sanat müziğinin ünlü ismi Sami Aksu, bayramda memleketi Fatsa'daki Rıhtım Restoran'da sahneye çıktı. Hemşerilerine müzik ziyafeti çeken Aksu, bir izleyicinin 'Saçınızın sırrı ne?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim saçım denize girsem bile bozulmaz. Nil Burak saçımı kıskanır, her gördüğü yerde bana kızar. Saçıma özel bir bakım uygulamıyorum. Tamamen genetik; ne dökülür, ne de bozulur."

BUGÜN NELER OLDU