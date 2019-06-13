Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...

Kadir Doğulu ile evliliği dolu dizgin devam eden oyuncu Neslihan Atagül, 'Hamile misiniz?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Neslihan Atagül, "O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar." dedi.