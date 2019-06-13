Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...

Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu ile evliliği dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül ‘hamilelik’ sorusunu duyunca verdiği yanıtla çok şaşırttı. Kısa süre önce açıklama yapan ve hamile olmadığını belirten Neslihan Atagül, bu kez şoke etti. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebek açıklaması…
Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:39Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 10:46
Kadir Doğulu ile evliliği dolu dizgin devam eden oyuncu Neslihan Atagül, 'Hamile misiniz?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Neslihan Atagül, "O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar." dedi.