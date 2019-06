New York yıkıldı

Amerika Türk Günü, geçtiğimiz günlerde 'New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz' sloganıyla Brooklyn'deki Clomubus Park'ta düzenlendi. 4 binden fazla kişinin katıldığı etkinliğe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, milletvekilleri Mevlüt Ahmet Yıldız ve Mevlüt Karakakaya, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı.





Mustafa Sandal'ın konser verdiği, TSK Mehteran Birliği'nin gösteri yaptığı etkinlikte, 'Rafadan Tayfa' isimli çizgi filmin maskotları da sahneye çıktı. Türk restoranları ve marketleri tarafından kurulan çadırlarda katılımcılara Türk yemekleri ve Türk kahvesi ikram edildi. Büyük ilgi gören etkinliği düzenleyen yetkililer, "Festivali, 2020'de Central Park gibi büyük bir yerde yapmak istiyoruz" dedi.