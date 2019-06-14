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Son dakika haber: 'in yüzüne ne oldu? Hayranları büyük şaşkınlık geçirdi ve yorum yağdırdı!

'in sosyal medyadan yaptığı son dakika paylaşımı adeta olay oldu. Evcen'in gözlerinin ve yüzünün şiştiği dikkatlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in takipçileri ise fotoğrafını yorumsuz bırakmadılar. İşte, o paylaşımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 08:34
Son dakika haber: Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Hayranları büyük şaşkınlık geçirdi ve yorum yağdırdı!

13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan , Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.

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Son dakika haber: Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Hayranları büyük şaşkınlık geçirdi ve yorum yağdırdı!
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