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Son dakika haber: Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Hayranları büyük şaşkınlık geçirdi ve yorum yağdırdı!
Son dakika haber: Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Hayranları büyük şaşkınlık geçirdi ve yorum yağdırdı!
Fahriye Evcen'in sosyal medyadan yaptığı son dakika paylaşımı adeta olay oldu. Evcen'in gözlerinin ve yüzünün şiştiği dikkatlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in takipçileri ise fotoğrafını yorumsuz bırakmadılar. İşte, o paylaşımına ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 14.6.2019 08:34Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 08:34
13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.